Названы главные требования к машине у представителей разных профессий

Исследование выяснило, как выбирают машину работники производства, PR и IT-сферы

Какие требования к автомобилю выдвигают представители разных профессий, выяснило исследование страховой компании «Росгосстрах» и группы компаний (ГК) «Автодом». Результатами они поделились с «Лентой.ру».

Большинство респондентов (27 процентов) объединяет выбор главных критериев выбора машины — безопасность и надежность. Но в разных профессиональных группах приоритеты заметно смещаются.

У специалистов по информационным технологиям именно технологии на один процент опередили надежность (27 процентов против 26). Еще 11 процентов опрошенных обращают внимание на удобство цифровых систем. Самые популярные марки среди айтишников — Toyota (26 процентов), Geely (20) и Kia (15). Представители этой группы активнее остальных используют ассистентов вождения (82) и камеры (83). При этом именно IT-специалисты чаще других недовольны работой интерфейсов: 55 процентов опрошенных пожаловались на зависания, 51 — на неудобное меню, 49 — на некорректное голосовое управление.

Финансисты и банковские работники на первое место поставили надежность (26 процентов). Но именно в этой группе чаще других обращают внимание на статус бренда — 17 процентов. Для этой категории специалистов престиж марки важнее стоимости (14 процентов) и технологий (13). В предпочтениях лидируют автомобили BMW (13), Mercedes-Benz (11) и Lixiang (9). Из дополнительных функций финансисты хотели бы видеть бесшовную интеграцию со смартфоном, персональные водительские профили, проекцию на лобовое стекло и автоматический запуск климат-контроля.

Цена стала основным критерием (29 процентов) у представителей маркетинга и связей с общественностью, надежность идет сразу после стоимости (23). Технологии у этой категории респондентов оказались значимы лишь для 12 процентов, а удобство интерфейса — для 10. В этой группе чаще выбирают автомобили Kia (16), Hyundai (13) и Volkswagen (11). Маркетологам и пиарщикам важны визуальные элементы: анимация при запуске двигателя, подсветка салона в ритм музыки, возможность публиковать маршруты в соцсетях. Интерес к зарядке внешних устройств от бортовой сети автомобиля в этой группе проявили 47 процентов респондентов.

Менеджеры по продажам и сотрудники производственных предприятий проявили невероятное единодушие и заявили о надежности авто как главном требовании (46 и 44 процента соответственно). Техническая оснащенность для них вторична (6 и 10). Продавцы чаще отдают предпочтение машинам Kia (18) и Mercedes-Benz (10), производственники — Kia (12) и BMW (9). Торговым специалистам не хватает физических кнопок. В этом признались 42 процента респондентов и заявили, что современное управление кажется им переусложненным. Производственники чаще других ценят экономичность (17) и не считают цифровые системы определяющим фактором.

По словам директора по коммуникациям ГК «Автодом» Анны Уткиной, автомобиль в наши дни перестал быть просто средством передвижения. Его выбор зависит от образа жизни потенциального покупателя, в том числе и от профессиональных привычек. Персонализированный подход к клиентам и их запросам способствовал изменению правил добровольного автострахования, объясняет куратор направления каско «Росгосстраха» Дмитрий Кузнецов. «Мы постепенно наполняем их новыми актуальными рисками для отдельных сегментов автомобилей и клиентов. Это дает возможность клиентам формировать покрытие своих полисов каско по принципу конструктора, выбирая только самые важные опции без переплаты за лишнее», — подытожил эксперт.

