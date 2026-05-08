Названы трендовые кроссовки на 2026 год

Vogue: Золотистые и атласные кроссовки стали трендом в 2026 году

Редакторы журнала Vogue назвали трендовые кроссовки на 2026 год. Материал появился на сайте издания.

В текущем году особенно актуальными стали данные предметы гардероба синего и золотистого оттенков. «Долгое время считавшийся сложным в ношении и ассоциирующийся в основном с праздничными вечерами, этот цвет сейчас утверждается как настоящий символ стиля и непринужденной элегантности», — высказались журналисты о последнем.

В то же время в список вошла указанная обувь в скейтерском и боксерском стиле, а также атласные модели и узкие кроссовки на тонкой плоской подошве.

В апреле сообщалось, что обувь на деревянной подошве в стиле 1970-х годов станет трендом летом 2026 года.