Российский ученый оценил сенсационность рассекреченных файлов с НЛО

Материалы Пентагона о неопознанных летающих объектах (НЛО) вряд ли содержат 100-процентные доказательства существования внеземной жизни. Об этом заявил директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович, пишет Национальная служба новостей.
В обнародованных архивах содержатся десятки фото и видео с загадочными объектами, которые не были распознаны. Петрукович считает, что в России к данной теме относятся с большим интересом и найдется немало желающих изучить эти материалы.
Но я бы здесь не ожидал каких-то больших сюрпризов. Наверняка были какие-то непонятные явления, которые нашли отражение в документах, в протоколах, которые вели военные в связи с государственной службой. Я думаю, вряд ли это будут стопроцентные доказательства наличия инопланетной жизни. Скорее какие-то сложные явления, которые пока до конца нельзя объяснить
Исследователь выразил мнение, что тему НЛО Соединенные Штаты подняли по политическим соображениям, чтобы подарить обществу немного позитивных эмоций на фоне непростой обстановки в мире и привлечь внимание к президенту Дональду Трампу.
Ранее Трамп предложил всем радоваться и наслаждаться опубликованными документами Пентагона о неопознанных летающих объектах.