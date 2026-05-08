18:17, 8 мая 2026Экономика

Официальный курс доллара упал почти до 74 рублей

Официальный курс доллара снизился до 74,3 рубля
Дмитрий Воронин

Фото: Dado Ruvic / Reuters

Официальный курс доллара, установленный Банком России на 9, 10, 11 и 12 мая, опустился на 32 копейки, достигнув 74,3 рубля. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Американская валюта планомерно снижалась всю последнюю неделю, упав в итоге почти до 74 рублей. Укреплению рубля продолжают способствовать высокие несмотря на колебания цены на нефть.

При этом курс евро, установленный до вторника, вырос на 66 копеек. Его ЦБ поднял до 88,55 рубля.

Доллар на сегодняшних международных торгах снижался на фоне подорожания золота и лучшей, чем ожидалось статистики занятости в США. Бурный рост американского рынка акций, настроения на котором аналитики уже называют «маниакальными» и «лудоманскими», также продолжился.

