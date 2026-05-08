Огромные очереди на входе в аэропорт Москвы попали на видео

Люди выстроились в очередь на вход в аэропорт Внуково из-за ограничений

Огромные очереди из пассажиров на входе в московский аэропорт Внуково попали на видео. Кадры опубликовал телеканал «Москва 24» в своем официальном Telegram-канале.

Уточняется, что воздушная гавань столицы не могла обслуживать рейсы более 20 часов из-за ограничений, вводившихся утром 8 мая. На кадрах видно, что на вход люди выстроились в несколько рядов. «Мы уже 13 часов тут сидим. Издевательство», — написала женщина в комментариях под роликом.

Ранее сообщалось, что задержки авиарейсов в России достигли суток из-за ограничения полетов. Так, например, рейсы Turkish Airlines из Москвы в Даламан и Анталью выбились из графика на 22 часа.

