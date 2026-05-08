21:04, 8 мая 2026Экономика

Жителям городов-героев спрогнозировали погоду на 9 мая

Синоптик Шувалов: 9 мая в Волгограде будет плюс 28, в Смоленске — плюс 10-15
Виктория Клабукова
Военный парад в Мурманске . Фото: Артем Пряхин / Фотохост-агентство РИА Новости

В День Победы погода в городах-героях будет разной, температура может варьироваться от почти 30-градусной жары до всего 8 градусов тепла. Своим прогнозом с изданием RT поделился синоптик прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По данным синоптика, 9 мая воздух в Волгограде прогреется до плюс 28 градусов, осадков не предвидится. В Керчи, Севастополе и Новороссийске температура в праздник достигнет отметки плюс 20 градусов. В Туле погода будет пасмурной, температура не поднимется выше плюс 12-14 градусов. В Смоленске показатель будет держаться в районе 10-15 градусов тепла, дождь там пройдет только в первой половине дня. До 15 градусов тепла температура также поднимется в Санкт-Петербурге. Холоднее всего День Победы выдастся в Мурманске — там ожидается около 8-9 градусов тепла, без осадков.

В Москве температура составит около плюс 12-14 градусов. Погода будет облачной с неустойчивыми прояснениями, без осадков. Нижняя граница облачности составит 470-650 метров и выше. Такая погодная обстановка позволит провести в столице воздушную часть парада Победы.

