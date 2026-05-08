Полеты на юг России пообещали частично возобновить

Минтранс пообещал частично возобновить полеты самолетов на юг России

Полеты самолетов на юг России пообещали частично возобновить с сокращенной частотой. Соответствующее решение будет принято в ближайшее время, говорится в Telegram-канале Минтранса страны.

Кроме того, глава ведомства Андрей Никитин поручил авиакомпаниям совместно с РЖД организовать доставку пассажиров отмененных рейсов в точки назначения на поездах. Также в Минтрансе сообщили о необходимости корректировок расписания полетов и призвали перевозчиков уделять особое внимание работе с пассажирами.

Ранее сообщалось, что 13 российских аэропортов приостановили работу из-за атак украинских БПЛА на здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Речь идет об авиагаванях Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя, Элисты.

