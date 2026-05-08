Популярный фруктовый сок резко подорожал

Апельсиновый сок подорожал на 5,8 % после прогноза по урожаю фруктов в Бразилии

Апельсиновый сок резко подорожал в Нью-Йорке на фоне прогноза о снижении урожая в Бразилии — крупнейшей в мире стране-экспортере этих фруктов. Об этом пишет Bloomberg.

По прогнозам исследовательской группы Fundecitrus, в предстоящем сезоне 2026-2027 Бразилия соберет 255,2 миллиона ящиков апельсинов, что на 13 процентов меньше, чем годом ранее, и на 15 процентов меньше, чем в среднем за предыдущее десятилетие.

После публикации данных фьючерс на популярный во всем мире сок вырос на максимально допустимые 10 центов за фунт (453 грамма), до 1,832 доллара, прибавив 5,8 процента.

Ранее рынок столкнулся со значительным сокращением поставок из-за распространения в Бразилии болезни деревьев, известной как «зеленение цитрусовых». Сказывались также затяжная засуха и резкое сокращение продолжительности осадков, спровоцированные климатическим феноменом Эль-Ниньо. Цены на сок к концу 2024 года были на уровнях втрое выше нынешних. Их падение, даже с учетом снижения урожайности апельсиновых рощ, произошло из-за «изменения потребительских привычек и замедления мирового спроса».