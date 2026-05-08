Последствия разлива нефти в Анапе и Туапсе сравнили

18:31, 8 мая 2026

Эколог Лабеко: Последствия разлива нефти на пляжах Анапы и Туапсе отличаются
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Роман Наумов / URA.RU / ТАСС

Последствия разлива нефтепродуктов на пляжах Анапы и Туапсе заметно отличаются. Ущерб от катастрофы сравнил председатель совета отделения партии «Зеленые» в Краснодарском крае Денис Лабеко, пишет KP.RU.

Эксперт отметил, что пляжи в этих курортных городах абсолютно разные. В Туапсе на побережье лежит галька, а в Анапе — песок. «Что лучше, а что хуже, сейчас говорить сложно. Единственное, чем эти истории похожи: в обоих случаях нельзя оставаться в стороне. И в Туапсе, и в Анапе мы видим, что все силы брошены на самые сложные участки», — рассказал Лабеко.

По оценкам эколога, ситуация в Туапсе оказалась менее тяжелой для самого пляжа, чем в Анапе. Сейчас в первом городе уже удалось убрать почти 20 тысяч кубометров загрязненного грунта и мазутной смеси, а также вывезти основные объемы токсичной грязи.

Ранее член комиссии по экологии и устойчивому развитию Владимир Лифантьев тоже заявил, что объем загрязнения воды в Туапсе несопоставимо мал по сравнению с загрязнениями, которые были ранее зафиксированы в Анапе и Норильске.

