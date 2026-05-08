Поток жалоб на раздолжнителей хлынул в Банк России

ЦБ: Число жалоб на микрофинансовые организации выросло почти на 50 процентов

В январе-марте 2026 года количество жалоб, поданных в Банк России на микрофинансовые организации (МФО), выросло более чем на 47 процентов. Об этом сообщается на сайте регулятора.

В основном претензии связаны с вопросами возврата денег за дополнительные услуги и проблемами, связанными с управлением долгом. Люди сетуют на то, что МФО не предоставляют документы для проверки начисления процентов, задолженности или о погашении займов. Кроме того, на динамику роста жалоб повлияла деятельность так называемых раздолжнителей.

Как заявил руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Михаил Мамута, недобросовестные компании обещают людям списать долги без последствий. Однако они либо сразу исчезают после получения оплаты, либо отделываются шаблонными документами, которые человек мог бы подготовить сам и бесплатно. Такая «помощь» лишь усугубляет положение должников.

Всего за первые три месяца Банк России получил 102,1 тысячи жалоб от потребителей финансовых услуг и инвесторов. Это больше чем на восемь процентов превысило значения аналогичного периода прошлого года.

По словам руководителя регулятора Эльвиры Набиуллиной, по итогам 2025 года число жалоб граждан на действия российских банков выросло на 15 процентов в сравнении 2024 годом.