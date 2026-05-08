07:03, 8 мая 2026

Предвестника катаклизмов длиной 2,5 метра вынесло на пляж

В Великобритании бразильцы спасли сельдяного короля длиной 2,5 метра
Никита Савин
Фото: John Barkla / Wikimedia

В Великобритании друзья спасли сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает The Irish Times.

Странную рыбу обнаружили на пляже в валлийском графстве Клэр 24-летний бразильский турист Гильерме Дантас де Оливейра и его приятели во время пробежки. Они пошли проверить температуру воды и увидели у самого берега странное создание длиной 2,5 метра. Сначала бразильцы подумали, что это кусок пластика. Затем приняли рыбу за электрического угря и боялись, что их ударит током. В конце концов друзья поняли, что это ослабевший сельдяной король, и решили вернуть его в море.

Беатрис Оливейра де Соуза заявила, что рыба была очень красивой, и они решили спасти ее во что бы то ни стало. «Мы в шутку дали ему имя. Есть такой фильм "Спасти рядового Райана", а у нас было "Спасти угря Райана"», — рассказала женщина. Она пояснила, что сельдяной король выбился из сил, борясь с течением. Кроме того, тела этих глубоководных обитателей обычно находятся в воде почти вертикально, и на мелководье они не могут нормально плавать. В итоге бразильцам удалось отбуксировать Райана подальше от берега, и он медленно уплыл.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змеевидное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине свыше 900 метров. Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

Ранее сообщалось, что в провинции Ламдонг во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырехметрового сельдяного короля. Находка привлекла большое количество окрестных жителей и туристов.

