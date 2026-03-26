Четырехметрового предвестника катаклизмов обнаружили на берегу моря

Во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырехметрового сельдяного короля

В провинции Ламдонг во Вьетнаме на берегу моря обнаружили четырехметрового сельдяного короля — редкую глубоководную рыбу, которую считают предвестником катаклизмов. Об этом сообщает издание Vietnam.vn.

22 марта огромную серебристую рыбу с красным плавником прибило к берегу в прибрежном районе Динь-тхай-тхим. Находка привлекла большое количество окрестных жителей и туристов. Сельдяные короли живут на большой глубине, поэтому их очень редко видят вблизи суши.

Сельдяной король считается одной из самых необычных рыб Мирового океана. У него длинное змееобразное тело, длина которого может достигать 11 метров. Есть неподтвержденные сообщения об особях длиной до 15 метров. Большую часть жизни они проводят на глубине свыше 900 метров.

Перед разрушительным землетрясением в Японии в 2011 году на пляжи страны вынесло около двух десятков сельдяных королей. Их видели и перед мощным землетрясением в Чили в 2010 году. Связь между землетрясениями и появлением сельдяных королей на поверхности не подтверждена учеными.

В марте 2025 года сельдяного короля видели у берегов Южной Новой Калифорнии. Тогда его заметил американский турист.