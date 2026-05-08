Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

Аналитик Лобжанидзе: Продажа половины новых квартир в РФ затянется на годы

Половина новых квартир на крупнейших региональных рынках РФ не найдет покупателя в течение более двух лет после сдачи. О том, что продажа такого жилья затянется на годы, заявил директор bnMAP.pro Сергей Лобжанидзе в разговоре с агентством РИА Новости.

Согласно подсчетам аналитиков компании, проведенных в семи регионах — лидерах по объему выручки застройщиков на рынке новостроек в стране, от 49 до 65 процентов квартир и апартаментов в строящихся домах будут продаваться более двух лет после заявленного срока ввода в эксплуатацию. «Риски нераспроданности у девелоперов жилья и объемы нераспроданных остатков будут повышаться при снижении оборота», — отметил Лобжанидзе.

По информации специалистов, в Москве доля нераспроданных остатков составляет 49 процентов, или 6,9 миллиона квадратных метров при расчетном сроке реализации около года и семи месяцев. При этом примерно 44 процента из них — около 2,9 миллиона квадратов, или 47,6 тысячи лотов, — будут продаваться дольше двух лет после ввода.

В Подмосковье объем нереализованных остатков в новых квартирах достиг 53 процентов — 2,9 миллиона квадратных метров, или 64,1 тысячи лотов. При этом 45 процентов из них, считают аналитики, рискуют не найти покупателя в течение более двух лет после ввода. Аналогичная ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге, где нераспроданными остаются 53 процента, или 51,5 тысячи лотов общей площадью 2,2 миллиона квадратов. Из них 48 процентов найдут покупателя не ранее чем через два года.

Наиболее напряженная обстановка, по оценке экспертов, сложилась в Ленинградской области, где не продано 60 процентов лотов в новостройках — 17,8 тысячи лотов площадью 781 тысяча квадратных метров. Аналитики предполагают, что 63 процента из них будут продаваться в течение двух лет после ввода.

Среди причин того, почему квартиры в одних жилых комплексах продаются хорошо, а в других заметно хуже, собеседник агентства выделил неверное ценообразование, неудачные потребительские характеристики и высокую конкуренцию в конкретной локации.

Ранее эксперты рынка недвижимости подсчитали, что по итогам февраля 2026 года в РФ не удалось продать 68 процентов площади жилья в новостройках.