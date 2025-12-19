В большинстве городов-миллионников РФ половина построенного жилья оказалась нераспроданной

В 10 городах-миллионниках половина построенных квартир оказалась нераспроданной

К концу 2025 года в большинстве городов-миллионников РФ половина построенного жилья осталась нераспроданной. Об этом со ссылкой на данные единой информационной системы жилищного строительства сообщили аналитики проекта о недвижимости «Движение.ру», пишут «Известия».

Речь идет о 10 миллионниках — Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфе, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде. Специалисты обратили внимание, что к концу предыдущего года аналогичный показатель был вдвое меньше, чем сейчас. В исследовании отмечается, что в большинстве вышеуказанных городов девелоперы возводят больше жилья, чем могут продать.

В общей сложности по состоянию на декабрь текущего года в стране оказались нераспроданными 81,7 миллиона квадратных метров строящегося жилья при общем объеме строительства 120,8 миллиона «квадратов», или 68 процентов от общего объема, указали аналитики. Они добавили, что показатель отношения распроданности к стройготовности жилья в среднем за год уменьшился на 7 процентных пунктов — с 77 до 70 процентов. Переходить эту границу девелоперам нежелательно, подчеркнули специалисты. В дальнейшем это может вызвать проблемы с наполнением эскроу-счетов и, как следствие, привести к повышенной стоимости обслуживания проектного финансирования.

Авторы исследования уточнили, что в большинстве городов-миллионников страны показатель отношения распроданности к стройготовности в 2025-м составлял менее 70 процентов. В свою очередь, в Самаре, Воронеже, Краснодаре, Уфе, Челябинске и Омске он и в предыдущем году находился на «небезопасном» уровне.

Ранее руководитель аналитического центра «Дом.РФ» Михаил Гольдберг заявил, что некоторым региональным рынкам недвижимости в РФ грозит кризис по причине низкой распроданности жилья.