Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:17, 8 мая 2026Силовые структуры

Прокатившегося по братской могиле россиянина отправили в колонию на четыре года

В Саратове суд приговорил к 4 годам жителя, проехавшего по братской могиле
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

В Саратовской области суд приговорил 20-летнего жителя хутора Круглый к четырем годам колонии общего режима после того, как он проехал на машине по воинскому захоронению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Осквернение воинских захоронений») УК РФ. Следствие и суд установили, что 29 сентября 2025 года он, будучи за рулем автомобиля, намеренно проехал в Калининске по мемориальному сооружению, посвященному защитникам Отечества.

Как «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда, россиянин признал вину и раскаялся в содеянном, вместе с адвокатом он просил назначить ему более мягкое наказание.

Ранее сообщалось, что в Смоленске суд вынес приговор местной жительнице за комментарий о Дне Победы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    В США поищут замену «вечным» бомбардировщикам

    Число летевших на Москву беспилотников с начала действия перемирия выросло

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok