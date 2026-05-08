Прокатившегося по братской могиле россиянина отправили в колонию на четыре года

В Саратове суд приговорил к 4 годам жителя, проехавшего по братской могиле

В Саратовской области суд приговорил 20-летнего жителя хутора Круглый к четырем годам колонии общего режима после того, как он проехал на машине по воинскому захоронению. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Молодого человека признали виновным в преступлении по пункту «б» части 2 статьи 243.4 («Осквернение воинских захоронений») УК РФ. Следствие и суд установили, что 29 сентября 2025 года он, будучи за рулем автомобиля, намеренно проехал в Калининске по мемориальному сооружению, посвященному защитникам Отечества.

Как «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе суда, россиянин признал вину и раскаялся в содеянном, вместе с адвокатом он просил назначить ему более мягкое наказание.

Ранее сообщалось, что в Смоленске суд вынес приговор местной жительнице за комментарий о Дне Победы.