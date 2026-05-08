Противник военной помощи Украине стал премьером Болгарии

Парламент Болгарии назначил главой правительства противника помощи Украине

Парламент Болгарии избрал новое правительство во главе с премьер-министром Руменом Радевым. Об этом сообщает Болгарское телеграфное агентство (БТА).

Радев ушел с поста президента в январе, чтобы побороться за кресло премьера. Полномочия главы правительства в Болгарии шире президентских.

Новый премьер неоднократно выступал против военной помощи Киеву. Он призывал пересмотреть подход Европы к конфликту на Украине и вернуться к дипломатии.

Ранее эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии Делян Балев заявил, что отношения России и Болгарии улучшатся при Радеве, который, скорее всего, станет премьер-министром и возглавит новое правительство балканской республики. По его мнению, российско-болгарские отношения станут теплее и София будет придерживаться в будущем более умеренной внешнеполитической позиции.