«Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

Бывший президент Болгарии Румен Радев станет новым премьер-министром

Отношения России и Болгарии улучшатся при Румене Радеве, который, скорее всего, станет премьер-министром и возглавит новое правительство балканской республики. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии Делян Балев.

Российско-болгарские отношения станут теплее (...) В целом, София будет придерживаться в будущем более умеренной внешнеполитической позиции Делян Балев эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии

20 апреля партия бывшего президента Румена Радева «Прогрессивная Болгария» победила на парламентских выборах в стране.

44,7% голосов приблизительно набрала партия Радева, обойдя своего ближайшего оппонента на 30%

Успех Радева вызвал опасения у ряда западных экспертов. Газета The Financial Times (FT) назвала политика «троянским конем» России. «Зная подход Радева к России, существует риск формирования пророссийского правительства в критический момент — он станет троянским конем России в Европе», — приводит издание слова депутата Европейского парламента (ЕП) Валери Хайер.

Авторы материала указали, что Радев «ближе к России, чем любой другой премьер-министр республики из недавнего прошлого», поскольку, еще будучи президентом, он не критиковал специальную военную операцию (СВО) на Украине и выступал против санкционной политики Европейского союза (ЕС).

Как указал Балев, победа Радева точно позволит улучшить отношения с Россией. При этом он напомнил, что политик также связан и с США и Европой.

Нельзя забывать, что Румен Радев — это генерал-майор НАТО, который прошел подготовку в США (...) Поэтому он будет искать прагматизм и пытаться наладить отношения как с Европой, так и с Россией Делян Балев эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии

Биография Румена Радева Румен Радев — болгарский государственный и военный деятель. Бывший летчик, ставший одной из центральных политических фигур Болгарии. С января 2017 года по январь 2026 года занимал пост президента республики. 20 января он ушел в отставку, чтобы возглавить созданную им левоцентристскую коалицию «Прогрессивная Болгария». Так как его партия победила на прошедших выборах, ожидается, что он займет пост премьера в мае этого года. Этот пост является ключевым, так как Болгария является парламентской республикой, где имеющая большинство партия или коалиция формирует правительство. До прихода в политику Радев был кадровым офицером и занимал должность командующего ВВС Болгарии в звании генерал-майора. Он является пилотом 1-го класса с налетом более 1400 часов на истребителях МиГ-29. Помимо болгарского Университета воздушных сил, он также прошел подготовку в Колледже авиационной войны в США, где получил степень магистра стратегических исследований с отличием. Из-за этого политик сам себя называл «натовским генералом». При этом Радева часто характеризуют как политика с прагматичным или дружественным настроем по отношению к России. Он выступал против прямой военной помощи Украине, называя это «обреченным делом», и призывал к восстановлению диалога с Москвой в энергетике. Хотя он поддерживает членство Болгарии в ЕС и НАТО, он критиковал поспешное, по его мнению, введение евро.

Может ли Радев превратиться в «нового Орбана»?

Помимо пророссийских взглядов, европейские эксперты также выразили опасения из-за позиции Радева по Украине. В частности, британская газета The Telegraph указала, что политик может стать «большой проблемой» для западной поддержки Украины.

Известно, что бывший президент часто критиковал военную помощь Киеву, а также призывал к переговорам с Москвой. Например, 8 марта прошлого года Радев назвал нереалистичной позицию Евросоюза по Украине, указав на необходимость урегулировать конфликт.

Европа больше не может позволить себе игнорировать реальность и стоять в стороне с пустой надеждой, что она навяжет мир с позиции силы Румен Радев политик, бывший президент Болгарии

По мнению авторов материала, болгарский политик собирается «занять место» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, блокируя инициативы объединения по оказанию помощи Киеву. Они подчеркивают, что этот сценарий станет «худшим кошмаром для Евросоюза», так как его способность подорвать европейское единство в вопросе Украины вызывает серьезные опасения.

В частности, Болгария имеет право вето, чтобы откладывать оказание помощи Киеву, блокировать антироссийские санкции Европейского союза

Успех Радева прокомментировали на Украине. Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что победа бывшего болгарского президента может негативно сказаться на поддержке Киева.

«Является ли это хорошей новостью для нас? Определенно нет. Радев скептически относится к поддержке Украины», — написал он.

Однако Балев указал, что Радева не стоит сравнивать с Орбаном, добавив, что это разные политики.

Орбан не имеет ничего общего с ним. Радев — это человек, за спиной которого стоят государство и народ. У него больше опыта, дисциплины и намного больше поддержки Делян Балев эксперт по международному сотрудничеству в Национальной Ассоциации муниципалитетов Болгарии

При этом аналитик подчеркнул, что будущий болгарский премьер лучше настроен к Евросоюзу, чем Орбан. Однако Радев будет продвигать в Евросоюзе улучшение отношений с Россией.

«Радева ценят за то, что он верит в европейскую интеграцию. Но он обязательно поставит условие об укреплении дружественных отношений с Россией. Самое главное для него — это национальный интерес Болгарии, который заключается в хороших отношениях и с Брюсселем, и Москвой», — резюмировал собеседник.

Успех Радева прокомментировали в Кремле

По итогам выборов в Венгрии и Болгарии рано делать вывод, что общеевропейский климат в отношении России поменяется. Прошедшие в европейских странах выборы прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Я думаю, что пока преждевременно было бы делать такие широкие выводы о том, что поменяется общий европейский климат. Все-таки мы видим, что из Брюсселя идут заявления совсем иного характера Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По его словам, Кремлю импонируют слова Радева и некоторых других европейских политиков о готовности решать проблемы путем прагматичного диалога с Москвой.

При этом Песков подчеркнул, что Россия не отказывается от диалога с Европой и всегда открыта к нему, но чаще всего не находит взаимности у многих политиков.