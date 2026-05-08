20:21, 8 мая 2026Мир

Путин сделал заявление о прибывших на День Победы мировых лидерах

Виктория Кондратьева
Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Некоторые лидеры дружественных России стран прибыли на мероприятия к 9 Мая лично и примут завтра участие в праздновании Дня Победы. Об этом заявил президент России Владимир Путин, сообщает ТАСС.

Российский лидер также отметил, что Россия постоянно поддерживает тему памяти о Второй мировой войне в диалоге с друзьями в Китае, Индии и других странах антигитлеровской коалиции.

Он подчеркнул, что Москва обсуждает с партнерами, что можно было бы сделать, чтобы День Победы имел серьезное международное значение и истинные герои не были забыты.

Ранее Путин рассказал, что в ходе последнего разговора с главой Белого дома Дональдом Трампом они вспоминали, как советские и американские солдаты вместе боролись с нацизмом в годы Второй мировой войны. По его словам, победа советского народа в Великой Отечественной войне также постоянно находится на уровне повышенного внимания в ходе диалога России с другими странами.

