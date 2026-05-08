13:06, 8 мая 2026Наука и техника

Раскрыт неожиданный признак повышенного риска инсульта

Stroke: Слабые мышцы и медленная ходьба связаны с повышенным риском инсульта
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: metamorworks / Shutterstock / Fotodom

Слабые мышцы, медленная ходьба и низкая сила хвата могут быть связаны с повышенным риском инсульта. К такому выводу пришли исследователи в рамках работы, опубликованной в журнале Stroke.

Ученые проанализировали данные более 480 тысяч взрослых участников британского биобанка, у которых ранее не было инсульта. За почти 14 лет наблюдений было зарегистрировано свыше 11,8 тысячи случаев заболевания. Исследование показало, что у людей с возрастной потерей мышечной массы риск инсульта был значительно выше.

Наиболее выраженная связь наблюдалась у людей с медленным темпом ходьбы — у них риск инсульта оказался выше на 64 процента по сравнению с теми, кто ходил быстро. Низкая сила хвата была связана с повышением риска инсульта на 7 процентов, а выраженная мышечная слабость — с увеличением риска всех типов инсульта примерно на 30 процентов.

Авторы отмечают, что ухудшение физической функции может отражать хроническое воспаление, нарушения обмена веществ и общее снижение состояния организма. По словам исследователей, простые показатели вроде скорости ходьбы или силы хвата потенциально могут стать дополнительным способом раннего выявления людей с высоким риском инсульта.

Ранее ученые выяснили, что соединения из цитрусовых фруктов защищают мозг при ишемическом инсульте.

