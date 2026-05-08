Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
15:30, 8 мая 2026Силовые структуры

Раскрыта личность метнувшего коктейли Молотова в здание ФСБ России на Лубянке в Москве

Суд дал 12,5 года москвичу Графову, бросившему коктейли Молотова в здание ФСБ РФ
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор москвичу Егору Графову (внесен в РФ в перечень террористов), бросившего два коктейля Молотова в здание ФСБ России на Лубянке в апреле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в совершении теракта и повреждении объекта культурного наследия. Он получил 12,5 года лишения свободы, на первые три года его отправят в тюрьму. Ему также назначен штраф в один миллион рублей.

Как установил суд, 26-летний Графов, имеющий гражданство России и Израиля работал слесарем-сборщиком на оборонном предприятии. В ночь на 23 апреля 2025 года он метнул в стену здания ФСБ со стороны улицы Мясницкой два коктейля Молотова. Огнем повредило конструктивные и архитектурные элементы фасада, декоративное гранитное покрытие и часть тротуара. Мужчина скрылся, но его оперативно нашли в московской гостинице «Визави».

В своем последнем слове Графов назвал себя патриотом и выразил желание отправиться на специальную военную операцию. Он раскаялся в содеянном, при назначении ему наказания суд учел активное сотрудничество со следствием.

Защита осужденного заявила о намерении обжаловать приговор. На суде адвокаты представили заключение эксперта-психолога института имени Сербского о том, что Графов в момент совершения преступления находился под влиянием мошенников, поэтому не отдавал отчета своим действиям. Он считал, что выполняет «социально значимые функции». Защитник Игорь Саевец отметил, что у него не было умысла на совершение теракта.

Прокурор Светлана Тарасова на прениях просила для москвича 13 лет лишения свободы, с отбыванием пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина устроил поджог в здании областного управления ФСБ, бросив коктейль Молотова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    В России отреагировали на приговор Мединскому на Украине

    Раскрыта необходимая для покупки самой дешевой вторичной квартиры в Москве зарплата

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok