Раскрыта личность метнувшего коктейли Молотова в здание ФСБ России на Лубянке в Москве

Суд дал 12,5 года москвичу Графову, бросившему коктейли Молотова в здание ФСБ РФ

Второй Западный окружной военный суд вынес приговор москвичу Егору Графову (внесен в РФ в перечень террористов), бросившего два коктейля Молотова в здание ФСБ России на Лубянке в апреле 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Мужчина признан виновным в совершении теракта и повреждении объекта культурного наследия. Он получил 12,5 года лишения свободы, на первые три года его отправят в тюрьму. Ему также назначен штраф в один миллион рублей.

Как установил суд, 26-летний Графов, имеющий гражданство России и Израиля работал слесарем-сборщиком на оборонном предприятии. В ночь на 23 апреля 2025 года он метнул в стену здания ФСБ со стороны улицы Мясницкой два коктейля Молотова. Огнем повредило конструктивные и архитектурные элементы фасада, декоративное гранитное покрытие и часть тротуара. Мужчина скрылся, но его оперативно нашли в московской гостинице «Визави».

В своем последнем слове Графов назвал себя патриотом и выразил желание отправиться на специальную военную операцию. Он раскаялся в содеянном, при назначении ему наказания суд учел активное сотрудничество со следствием.

Защита осужденного заявила о намерении обжаловать приговор. На суде адвокаты представили заключение эксперта-психолога института имени Сербского о том, что Графов в момент совершения преступления находился под влиянием мошенников, поэтому не отдавал отчета своим действиям. Он считал, что выполняет «социально значимые функции». Защитник Игорь Саевец отметил, что у него не было умысла на совершение теракта.

Прокурор Светлана Тарасова на прениях просила для москвича 13 лет лишения свободы, с отбыванием пяти лет в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске мужчина устроил поджог в здании областного управления ФСБ, бросив коктейль Молотова.