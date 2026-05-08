11:02, 8 мая 2026

Раскрыта стоимость роскошного кольца Николь Кидман на Met Gala

Екатерина Ештокина (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Mike Coppola / Getty Images

Раскрыта стоимость роскошного кольца актрисы Николь Кидман на благотворительном балу Met Gala. Информацию приводит Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетила мероприятие в красном макси-платье Chanel, расшитом пайетками и перьями. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо с цветными камнями того же бренда.

Фото: Mike Coppola / Getty Images

По данным издания, цена драгоценности достигла 660 тысяч долларов (49 миллионов рублей). В дополнение к нему Кидман надела серьги, завершив образ укладкой с распущенными волосами и мейкапом.

Ранее в мае цена колье Бейонсе на Met Gala составила 3,7 миллиарда рублей. Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустера.

