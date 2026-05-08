Раскрыта стоимость роскошного кольца Николь Кидман на Met Gala

Стоимость кольца актрисы Николь Кидман на Met Gala достигла 49 миллионов рублей

Раскрыта стоимость роскошного кольца актрисы Николь Кидман на благотворительном балу Met Gala. Информацию приводит Daily Mail.

58-летняя знаменитость посетила мероприятие в красном макси-платье Chanel, расшитом пайетками и перьями. В качестве украшений она выбрала массивное кольцо с цветными камнями того же бренда.

По данным издания, цена драгоценности достигла 660 тысяч долларов (49 миллионов рублей). В дополнение к нему Кидман надела серьги, завершив образ укладкой с распущенными волосами и мейкапом.

Ранее в мае цена колье Бейонсе на Met Gala составила 3,7 миллиарда рублей. Знаменитость появилась в качестве сопредседателя бала в образе от французского модельера Оливье Рустера.