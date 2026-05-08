Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:56, 8 мая 2026РоссияЭксклюзив

Раскрыта тактика ВСУ по массированным ударам в День Победы

Военный эксперт Леонков: ВСУ заготовили много БПЛА для провокаций к 9 Мая
Анастасия Бердникова
Анастасия Бердникова (корреспондент отдела оперативной информации)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Nikoletta Stoyanova / Getty Images

Украина может готовить провокации на День Победы с помощью беспилотников дальнего действия, считает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Россия на эти действия ответит, и это не шутки и не пустые заявления.

Самыми опасными видами вооружений, которые Киев может применить массово, эксперт назвал дрон «Лютый» — именно такой недавно упал в Латвии, — а также крылатую ракету «Фламинго».

По словам Леонкова, статистика последних дней это подтверждает. Согласно докладам Министерства обороны, российские силы сбивают по 400–620 беспилотников ежедневно.

«Противник заготовил их в больших количествах именно для провокации 9 Мая. Тактика украинской стороны такова: массированными ударами они заставляют работать российские средства противовоздушной обороны, а космическая разведка стран НАТО в это время фиксирует позиции ПВО. Эти данные нужны для того, чтобы проложить маршруты для средств поражения», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку после объявления Россией перемирия по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Так, в ночь на 8 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 264 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыта тактика ВСУ по массированным ударам в День Победы

    Озвучена возможная тактика ВСУ в первый день объявленного Россией перемирия

    Пассажиров отмененных авиарейсов отвезут на юг России на поездах

    Семи секторам российской экономики предсказали самый острый дефицит кадров

    Названо лучшее время для выезда из Москвы накануне 9 мая

    В Латвии осквернили мемориал советским солдатам перед 9 Мая

    В России снова появился Сталинград

    Чимаев ударил ногой соперника во время дуэли взглядов перед чемпионским боем UFC

    Лавров обвинил демократов в Брюсселе в поощрении реваншизма в Германии

    Лавров обратился к Западу со словами «пощады не будет»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok