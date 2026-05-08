Раскрыта тактика ВСУ по массированным ударам в День Победы

Военный эксперт Леонков: ВСУ заготовили много БПЛА для провокаций к 9 Мая

Украина может готовить провокации на День Победы с помощью беспилотников дальнего действия, считает военный эксперт Алексей Леонков. В беседе с «Лентой.ру» он заявил, что Россия на эти действия ответит, и это не шутки и не пустые заявления.

Самыми опасными видами вооружений, которые Киев может применить массово, эксперт назвал дрон «Лютый» — именно такой недавно упал в Латвии, — а также крылатую ракету «Фламинго».

По словам Леонкова, статистика последних дней это подтверждает. Согласно докладам Министерства обороны, российские силы сбивают по 400–620 беспилотников ежедневно.

«Противник заготовил их в больших количествах именно для провокации 9 Мая. Тактика украинской стороны такова: массированными ударами они заставляют работать российские средства противовоздушной обороны, а космическая разведка стран НАТО в это время фиксирует позиции ПВО. Эти данные нужны для того, чтобы проложить маршруты для средств поражения», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что ВСУ совершили массированную атаку после объявления Россией перемирия по случаю празднования 81-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Так, в ночь на 8 мая средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России 264 беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

