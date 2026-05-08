Раскрыто новое жилье Самойловой после развода

Блогер Оксана Самойлова арендовала на лето дом почти за 2 млн рублей в месяц

Блогер и предпринимательница Оксана Самойлова арендовала на лето загородный дом почти за 2 миллиона рублей в месяц. Новое жилье знаменитости после развода с рэпером Джиганом раскрыл Super.ru в своем Telegram-канале.

Бизнесвумен была вынуждена покинуть семейный особняк и несколько месяцев снимала квартиру в «Москве-Сити». Теперь же Самойлова арендовала на лето дом в элитном подмосковном поселке Millenium Park на Новой Риге.

Стоимость аренды такого жилья оценивают в 1,8-2 миллиона рублей в месяц. Площадь коттеджа достигает 800 квадратных метров, к нему прилегает участок в 25 соток. На территории также есть гостевой домик, гараж на две машины, SPA-зона и сауна. По соседству проживают блогер Лерчек и семья певицы Ханны и продюсера Пашу.

Этот особняк также выставлен на продажу, владельцы просят за него 275 миллионов рублей.

Ранее Оксана Самойлова назвала себя бездомной после развода с Джиганом.