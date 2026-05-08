Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

Певец Николай Агутин заявил, что чувствует себя хорошо

Певец и композитор Николай Агутин рассказал о своем самочувствии после новостей о проблемах со здоровьем. Его комментарий приводит телеканал «360».

«Слава богу, все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо», — сообщил 91-летний отец певца Леонида Агутина.

Ранее стало известно, что Николаю Агутину потребовалась помощь врачей. По информации Telegram-канала Mash, музыканту стало плохо: он почувствовал боль в груди, было затруднено дыхание. Известно, что отец Леонида Агутина на фоне проблем со здоровьем отказался от больших выступлений и изредка появляется на частных мероприятиях вместе с сыном.