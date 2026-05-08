Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
20:36, 8 мая 2026Культура

Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

Певец Николай Агутин заявил, что чувствует себя хорошо
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и композитор Николай Агутин рассказал о своем самочувствии после новостей о проблемах со здоровьем. Его комментарий приводит телеканал «360».

«Слава богу, все обошлось. Что-то заболело, да, но все в порядке, все хорошо», — сообщил 91-летний отец певца Леонида Агутина.

Ранее стало известно, что Николаю Агутину потребовалась помощь врачей. По информации Telegram-канала Mash, музыканту стало плохо: он почувствовал боль в груди, было затруднено дыхание. Известно, что отец Леонида Агутина на фоне проблем со здоровьем отказался от больших выступлений и изредка появляется на частных мероприятиях вместе с сыном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok