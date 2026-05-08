Россия закрыла границу с соседним государством из-за угрозы БПЛА

11:55, 8 мая 2026Бывший СССР

Россия закрыла границу с Абхазией из-за угрозы атаки БПЛА
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Россия закрыла границу с Абхазией из-за угрозы атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает Telegram-канал «D News Абхазия».

«По информации начальника погрануправления СГБ Рустама Латипова, ограничения введены в связи с объявленной беспилотной опасностью в Сочи и на территории Сириуса», — говорится в публикации.

Уточняется, что абхазо-российская граница была закрыта около часа. После этого движение автотранспорта и пешеходов было восстановлено.

Днем 7 мая жители Сочи заявили о взрывах в небе. В курортном городе России была объявлена угроза атаки беспилотников.

