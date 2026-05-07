Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:53, 7 мая 2026Россия

Жители российского курортного города заявили о взрывах в небе

Жители Сочи заявили о взрывах в небе, в городе объявлена угроза атаки БПЛА
Майя Назарова
СюжетВзрыв в Сочи

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители Сочи заявили о взрывах в небе, в курортном городе России объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы отметили, что в Сочи работают средства противовоздушной обороны (ПВО). В городе слышны сирены, а аэропорт закрыт по плану «Ковер».

Это уже четвертая волна атаки на курортный город — украинские дроны атаковали Сочи на протяжении ночи.

Минобороны России сообщало более чем о 300 сбитых украинских дронов над 21 регионом в ночь на 7 мая. Налетам тогда подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Удары нанесены на фоне «режима тишины», который объявил лидер Украины Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно вступило в силу с полуночи 6 мая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Беспилотник ударил в расположенный в 2000 километров от Украины дом в российском городе

    Оценены шансы «Краснодара» выйти в финал Кубка России

    НАСА запустит Dragon к МКС 12 мая

    Захарова предупредила французских бизнесменов об опасностях сотрудничества с Украиной

    Предложивший ВСУ завоевать Китай политик захотел диктатуры

    На Первый канал подали в суд из-за шутки про русских в КВН

    В Словакии объяснили цель поездки Фицо в Москву на 9 Мая

    В Европе начали повышать ставки

    Нападение подростка на мужчину ради 3,8 миллиона рублей в Москве попало на видео

    Девушка за сутки сшила сестре платье на выпускной и вызвала ажиотаж в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok