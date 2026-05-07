Жители российского курортного города заявили о взрывах в небе

Жители Сочи заявили о взрывах в небе, в городе объявлена угроза атаки БПЛА

Жители Сочи заявили о взрывах в небе, в курортном городе России объявлена угроза атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Очевидцы отметили, что в Сочи работают средства противовоздушной обороны (ПВО). В городе слышны сирены, а аэропорт закрыт по плану «Ковер».

Это уже четвертая волна атаки на курортный город — украинские дроны атаковали Сочи на протяжении ночи.

Минобороны России сообщало более чем о 300 сбитых украинских дронов над 21 регионом в ночь на 7 мая. Налетам тогда подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион. Удары нанесены на фоне «режима тишины», который объявил лидер Украины Владимир Зеленский в честь празднования Дня Победы 8 и 9 мая. Оно вступило в силу с полуночи 6 мая.