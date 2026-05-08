Россиян напугали пенсией в 9 тысяч рублей

Экономист Калашников: Мастерам маникюра и курьерам грозит пенсия в 9 тыс. рублей

Россиян предупредили о пенсии в размере 9 тысяч рублей в случае, если они работают неофициально и не делают самостоятельно отчисления в пенсионный фонд. Как рассказал НСН экс-министр труда, экономист Сергей Калашников, к таковым можно отнести мастеров маникюра, курьеров, таксистов, домохозяек, блогеров и представителей малого бизнеса.

Так, представители данных профессий могут рассчитывать лишь на социальную пенсию, которая с 1 апреля текущего года в России составляет 9,4 тысячи рублей.

При этом максимальную пенсию, по его словам, могут получать госслужащие и военные.

«Также в эту категорию входят люди, имеющие всякие почетные звания, типа народного артиста», — уточнил он.

Ранее Росстат раскрыл данные о том, что средний размер пенсий в России за последние 10 лет (с 2016 по 2026 год) вырос почти в два раза. Так, в марте текущего года она составила около 25,3 тысячи рублей против 12,4 тысячи в 2016-м.