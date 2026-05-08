Россиянам назвали максимальное количество дней отпуска за раз

Роскачество: Россияне могут оформить отпуск сразу на 28 дней

Работающие россияне могут оформить единовременный отпуск на месяц, рассказали в Департаменте организационного развития Роскачества. В беседе с «Лентой.ру» сотрудники организации объяснили, как воспользоваться этим правом.

В Роскачестве уточнили, что с точки зрения трудового законодательства взять отпуск сразу на 28 календарных дней возможно, и это прямо допускается Трудовым кодексом Российской Федерации.

«Правило заключается в том, что ежегодный оплачиваемый отпуск составляет не менее 28 календарных дней, и он может быть использован как полностью, так и по частям. При этом закон устанавливает важное условие: хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней, остальное время может дробиться по соглашению между работником и работодателем», — отметили в организации.

На практике, по словам сотрудников Роскачества, возможность взять все 28 дней подряд зависит не столько от закона, сколько от внутренних процессов компании. Работодатель вправе утвердить график отпусков, который обязателен для обеих сторон, и, если в нем изначально заложен длительный отпуск, проблем обычно не возникает. Однако бизнес может быть не заинтересован в длительном отсутствии ключевого сотрудника, особенно в период высокой загрузки.

«С точки зрения HR-практики, длительный отпуск — это, скорее, плюс, так как он позволяет сотруднику полноценно восстановиться и снизить риск выгорания. Но для компании важно обеспечить непрерывность процессов, поэтому оптимальный сценарий для использования такого длительного отпуска — заложить его в график отпусков и согласовывать так, чтобы соблюсти баланс интересов обеих сторон», — заявили в Роскачестве.

Ранее директор департамента по работе с персоналом Российского общества «Знание» Маргарита Богданова-Шемраева рассказал, что работодатели имеют законное право отказать в летнем отпуске. Одной из причин может стать сезонная нагрузка на предприятии, в компании или же учреждении, где уход сотрудника на отдых может нарушить работу.

