Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

Врач Помойнецкая призвала выпить на майские праздники не более двух стопок водки

Гастроэнтеролог Ольга Помойнецкая заявила, что если есть возможность не употреблять спиртные напитки на майские праздники, то лучше этого не делать. В своем Telegram-канале она назвала норму алкоголя тем россиянам, которые все же не могут отказаться от него.

По словам Помойнецкой, на майские праздники можно выпить максимум один-два бокала белого сухого или один бокал красного вина или шампанского. Тем, кто предпочитает крепкие напитки, она порекомендовала употреблять не более 70 миллилитров коньяка или двух стопок водки.

При этом некоторых людей врач призвала отказаться от спиртных напитков вовсе. «Если на данный момент у вас воспаленные слизистые ЖКТ, обострение, вы находитесь на лечении или недавно его закончили, то от алкоголя в любом виде и количестве нужно отказаться», — подчеркнула доктор.

