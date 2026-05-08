10:30, 8 мая 2026

Россияне бросились изучать иностранный язык перед летним отпуском

25 процентов россиян планируют начать изучать язык перед летним отпуском
Алина Черненко

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Россияне бросились изучать иностранный язык перед летним отпуском — каждый четвертый соотечественник (25 процентов) планирует включить эту активность в подготовку к поездке. Таковы данные исследования онлайн-школы иностранных языков Skyeng, которое оказалось в распоряжении «Ленты.ру».

Уточняется, что 7 процентов опрошенных уже начали учить язык, а еще 18 процентов планируют заняться этим в ближайшее время. При этом половина респондентов (51 процент) заявили, что для летнего отпуска иностранный язык им не нужен. Еще 16 процентов рассчитывают на помощь партнера или друзей, а 7 процентов уверены в своих знаниях и не видят необходимости в дополнительной подготовке.

Среди тех, кто планирует изучать язык, ожидания по срокам амбициозные, говорится в исследовании. Почти половина (44 процента) участников опроса рассчитывают сделать это всего за один-два месяца, а еще 41 процент — за три-четыре месяца. Кроме того, 11 процентов закладывают на изучение языка полгода, а 4 процента — до девяти месяцев.

Ранее аналитики этой же онлайн-школы выяснили, что 35 процентов россиян не хотят ехать за границу, если не успеют к этому моменту «подтянуть» язык. Еще 28 процентов отметили, что отправятся в путешествие в любом случае, хотя и ожидают, что оно будет менее комфортным.

