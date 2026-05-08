Россиянин пришел к другу похвастаться новой стрижкой и поплатился

Москвич пришел к другу похвастаться новой стрижкой и оказался в полиции

Житель Москвы пришел к другу и его жене, чтобы похвастаться новой стрижкой, и поплатился. Россиянин оказался в полиции. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, Москва».

По данным издания, горожанин и его товарищ напились. Это очень не понравилось супруге последнего. Женщина вызвала оперативников.

Гостя с обновленной прической задержали. Ему выписали протокол за хулиганство.

Мужчина работает водителем в компании по вывозу мусора ГК «СЭТ», закончил колледж, не женат. На заседании житель столицы признал свою вину и подтвердил, что своего задержания не помнит. Он предположил, что ругался на полицейских за сделанные замечания. Суд наказал его штрафом.

