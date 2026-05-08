07:35, 8 мая 2026Путешествия

Россиянка объяснила секрет стройности итальянцев словами «после ужина важно пройтись»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Igor Petyx / Reuters

Российская тревел-блогерша, которая много лет живет в Италии, объяснила секрет стройности местных жителей словами «после ужина важно пройтись». Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Недавно россиянка посетила город Палермо в Сицилии. По ее словам, типичные завтраки круассанами удивляли ее, но сицилийский завтрак — «добил». «Тебе приносят огромную булку, размером с голову, и ты макаешь ее в стаканчик с гранитой — это колотый фруктовый лед с сахаром, но с зернистой структурой», — поразилась россиянка. При этом среди итальянцев немного людей с лишним весом, добавила тревел-блогерша.

Соотечественница пообщалась с одной из местных женщин и узнала, что они не очень любят кататься на велосипеде и ходить в горы, в отличие от северных итальянцев. При этом на пляже она увидела, что старшее поколение просто обожает аквааэробику. «Вокруг нас было достаточно людей в весе старшего возраста. Но среди друзей моей подруги все были очень стройными, а ели при этом много, когда по вечерам мы ходили куда-то все вместе. Ее подруги рассказали мне, что после ужина важно всегда пройтись, это прям правило такое у итальянцев», — подчеркнула тревел-блогерша.

Россиянка допустила, что их стройность также связана с жизненной философией. «У меня появилась одна теория <...> Как известно, итальянский менталитет располагает к тому, чтобы жить легко, максимально абстрагироваться от стресса и не истязать себя грустными мыслями. Может ли это быть связано?» — задалась вопросом россиянка. В пример автор блога привела подругу, которая никак не могла скинуть лишние килограммы, однако после переезда из большого города домой на юг и отказа от стрессовой работы у нее это получилось.

Ранее россиянка описала мужчин в Италии словами «живут с мамой до 40 лет и гордятся этим». Она добавила, что итальянцы любят ухаживать за собой и следят за модой, а также не стесняются открыто выражать эмоции на публике.

