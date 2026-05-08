05:40, 8 мая 2026Путешествия

Россиянка описала развлечение в Турции словами «люди получают переломы позвоночника»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Александр Иванов / РИА Новости

Российская тревел-блогерша описала развлечение в Турции словами «люди получают переломы позвоночника и сильные ушибы» — речь идет о катании на «банане». Об этом она рассказала в личном блоге «Летаем сами» на платформе «Дзен».

По ее словам, такой досуг занимает первое место среди всех травмоопасных развлечений на отдыхе в Турции. Следом идут водные горки, где люди часто получают травмы из-за несоблюдения дистанции и неправильной группировки тела при спуске, добавила она.

Все о самом недооцененном курорте Турции, который пока не заполонили туристы из России
топ новых впечатляющих мест, которые стоит посетить
Тревел-блогерша также упомянула сафари-туры на джипах по серпантину в горах. «Именно здесь высок риск ДТП. Часто такие экскурсии организуют мелкие уличные агентства, которые экономят на техобслуживании машин и квалификации водителей. Результат — серьезные травмы при столкновениях или переворотах», — подчеркнула она.

Также россиянка призвала с осторожностью относиться к зиплайнам и параглайдингу, ведь ежегодно регистрируется множество случаев обрыва тросов и падений.

Ранее часто путешествующая соотечественница назвала опасные для русского туриста страны. Так, в их число вошли Венесуэла, Мексика, ЮАР, Бразилия и Гаити.

