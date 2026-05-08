Россиянка попросилась в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей

Жительница Казани попыталась вступить в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

Сначала россиянка получила в мессенджере сообщение якобы от управляющей компании — ее попросили перейти по ссылке, чтобы попасть в общий чат дома. Женщина сделала все по инструкции и потом получила уведомление о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Сразу после этого к общению подключились подставные сотрудники «Росфинмониторинга» и правоохранительных органов.

Неизвестные убедили россиянку, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и пытаются взять на нее несколько кредитов. Ради спасения накоплений женщине посоветовали снять все средства со счетов, а также продать квартиру и машину — так она и поступила.

По инструкции злоумышленников пострадавшая перевела деньги на якобы безопасные счета. Общая сумма ущерба достигла 11 миллионов рублей. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее жительница Башкирии поговорила с мошенниками и лишилась квартиры, а также 9 миллионов рублей.