Россиянка попросилась в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей

18:18, 8 мая 2026

Жительница Казани лишилась 11 миллионов рублей при попытке вступить в чат дома
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Жительница Казани попыталась вступить в домовой чат и лишилась 11 миллионов рублей. Об этом сообщает управление МВД по российскому региону.

Сначала россиянка получила в мессенджере сообщение якобы от управляющей компании — ее попросили перейти по ссылке, чтобы попасть в общий чат дома. Женщина сделала все по инструкции и потом получила уведомление о взломе ее аккаунта на «Госуслугах». Сразу после этого к общению подключились подставные сотрудники «Росфинмониторинга» и правоохранительных органов.

Неизвестные убедили россиянку, что мошенники получили доступ к ее персональным данным и пытаются взять на нее несколько кредитов. Ради спасения накоплений женщине посоветовали снять все средства со счетов, а также продать квартиру и машину — так она и поступила.

По инструкции злоумышленников пострадавшая перевела деньги на якобы безопасные счета. Общая сумма ущерба достигла 11 миллионов рублей. В результате возбудили уголовное дело о мошенничестве.

Ранее жительница Башкирии поговорила с мошенниками и лишилась квартиры, а также 9 миллионов рублей.

