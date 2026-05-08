Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

17:42, 8 мая 2026

Стилист Анастасия Михайлова: Шлевки на рукавах и замшевые туфли удешевляют образ
Алина Гостева

Фото: Eugene Partyzan / Shutterstock / Fotodom

Стилистка Анастасия Михайлова назвала россиянкам удешевляющие образ детали. Пост появился на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам эксперта, внешний вид способны испортить шлевки на рукавах, жакеты без подплечников и торчащие из-под летней одежды силиконовые бретели. В то же время она посоветовала отказаться от замшевых туфель, контрастных пуговиц на одежде, шляп с мягкими полями и висящих карманов на тонких летних вещах.

Также специалистка высказалась об украшениях, призвав избегать изделий из цветных камней в стиле «ожерелья принцессы». «Откажитесь от них навсегда. В тренде минимализм — украшения без камней. Также советую аккуратные аксессуары из жемчуга и металла, которые смотрятся очень стильно», — указала стилистка.

В феврале персональный стилист Холли Хобин из Великобритании также назвала удешевляющие образ ошибки.

