Российские подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

В Новосибирске подростки жестоко избили девочку в ТЦ за шутку в переписке

В Новосибирске подростки жестоко избили 14-летнюю девочку в торговом центре (ТЦ) «Сан-Сити» за шутку в переписке. Об этом стало известно kp.ru.

По сведениям российского издания, школьница сначала скрывала все от родных. Свои травмы она объяснила падением с самоката. Однако, когда у девочки началось сильное головокружение, близкие поняли, что у нее сотрясение мозга. После этого девочка пояснила, что подверглась нападению толпы подростков.

Семья пострадавшей написала заявление в полицию.

Сейчас девочка переживает сильный стресс, с ней работает психолог, чтобы помочь с этим справиться, уточнила ее старшая сестра. По одной из версий, девочку избили из-за конфликта на этнической почве.

Ранее сообщалось, что в Каспийске подростки столкнули в овраг и избили мальчика с аутизмом.