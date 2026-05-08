Российский школьник получил ранение из-за атаки ВСУ

Школьник получил ранение при падении обломков дрона ВСУ на дом в Ельце

Девятилетний школьник получил ранение при падении обломков дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) на дом в Ельце Липецкой области. Об этом сообщил губернатор российского региона Игорь Артамонов в Telegram-канале.

Он пояснил, что атака произошла минувшей ночью. Пострадавшему ребенку медики оказали всю необходимую помощь. Госпитализация мальчику не потребовалась, отметил Артамонов.

«На месте происшествия работают оперативные службы. Поручил главе города и профильным службам помочь жителям с восстановлением повреждений и проверить, нужна ли дополнительная поддержка», — подчеркнул липецкий губернатор.

Ранее в Минобороны рассказали о более чем о 300 сбитых украинских дронов над 21 регионом России. Тогда атакам подверглись Республики Адыгея, Крым и Калмыкия, Тамбовская, Тверская, Смоленская, Новгородская области и Московский регион.