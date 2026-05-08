Синоптик рассказала о «черемуховой жаре»

Синоптик Позднякова: В Центральной России была «черемуховая жара» вместо холодов

В этом году в Центральной России была «черемуховая жара» вместо холодов. Об этом заявила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова в беседе с НСН.

«Черемуха уже отцветает, поэтому нынешнее похолодание нельзя назвать ”черемуховыми холодами”. У нас была ”черемуховая жара”», — рассказала синоптик.

Позднякова напомнила, что «черемуховыми холодами» называют похолодание, которое обычно приходится на середину первой декады и конец второй мая. В этом году, по словам специалиста, волны смены погоды были очень короткими. Нынешнее похолодание продлится четыре дня, и уже в начале следующей рабочей недели температура вернется к климатической норме, заверила синоптик.

«Нам совершенно не свойственно то, что было вчера и позавчера. Это рекордные значения», — добавила Позднякова.

Ранее Позднякова сообщила, что резкое похолодание 8 мая пойдет на пользу метеочувствительным москвичам. «Раннее тепло крайне неблагоприятно для метеочувствительных людей и так далее», — отметила синоптик.