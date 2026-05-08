Прогулка сопровождаемого мигалками бобра в российском городе попала на видео

В Томске сотрудники ГИБДД сопроводили с мигалками бобра на прогулке

Сотрудники ГИБДД по Томской области сопроводили с мигалками прогуливающегося в центре Томска бобра. Об этом пишет «Подъем».

Инцидент попал на видео. На кадрах бобер передвигается по тротуару на площади Ленина, а затем выходит на проезжую часть. За ним следует машина с включенными мигалками, ограждающая животное от других автомобилистов.

В управлении ГИБДД по региону заявили, что сотрудник решил сопроводить бобра, так как его нахождение на дороге могло создать опасную ситуацию. Он также направил животное с помощью машины в нужную сторону, заставляя быстрее покинуть проезжую часть.

«Недалеко у нас протекает небольшая речка, скорее всего, бобер оттуда и приплыл. И сотрудник на патрульном автомобиле "проводил" зверя до этой речки, чтобы он вернулся, откуда приплыл», — рассказали в ведомстве. Собеседник издания отметил, что в Томске часто замечают диких животных: косуль, зайцев и лис, однако бобры появляются реже.

