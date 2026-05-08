Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:34, 8 мая 2026Экономика

Прогулка сопровождаемого мигалками бобра в российском городе попала на видео

В Томске сотрудники ГИБДД сопроводили с мигалками бобра на прогулке
Александра Качан (Редактор)

Сотрудники ГИБДД по Томской области сопроводили с мигалками прогуливающегося в центре Томска бобра. Об этом пишет «Подъем».

Инцидент попал на видео. На кадрах бобер передвигается по тротуару на площади Ленина, а затем выходит на проезжую часть. За ним следует машина с включенными мигалками, ограждающая животное от других автомобилистов.

В управлении ГИБДД по региону заявили, что сотрудник решил сопроводить бобра, так как его нахождение на дороге могло создать опасную ситуацию. Он также направил животное с помощью машины в нужную сторону, заставляя быстрее покинуть проезжую часть.

«Недалеко у нас протекает небольшая речка, скорее всего, бобер оттуда и приплыл. И сотрудник на патрульном автомобиле "проводил" зверя до этой речки, чтобы он вернулся, откуда приплыл», — рассказали в ведомстве. Собеседник издания отметил, что в Томске часто замечают диких животных: косуль, зайцев и лис, однако бобры появляются реже.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье проснулись ежи. Они покинули свои убежища после зимнего периода и приступили к поиску пищи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о приезде на 9 Мая в Москву еще одного президента

    В зоне СВО заметили «Герберу» с «мини-камикадзе»

    Ушедший из России автогигант заявил о миллиардных убытках

    Удав оставил без воды жителей российского города

    Памятники Великой Отечественной войне отреставрируют в Киргизии

    Россияне решили игнорировать клещей

    Украинский морской дрон обнаружили у берегов Греции

    Хайди Клум побоялась неодобрения Анны Винтур ее наряда на Met Gala

    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в Женеве

    Избрана «Королева Москвы»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok