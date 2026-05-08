11:14, 8 мая 2026Мир

США предрекли политический хаос до 2028 года

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Республиканцы рискуют утратить большинство в Палате представителей на промежуточных выборах осенью. Об этом рассказал американский миллиардер, основатель хедж-фонда Bridgewater Рэй Далио в подкасте The New York Times.

По мнению инвестора, потеря контроля над нижней палатой приведет к усилению политических и социальных конфликтов в США вплоть до президентских выборов 2028 года. Далио связал грядущие потрясения с дефицитом бюджета, растущим разрывом в благосостоянии и политическими разногласиями.

Миллиардер предупредил о возможном финансовом кризисе, который ограничит расходы США как на военные, так и на социальные нужды. Он ожидает роста процентных ставок из-за дисбаланса спроса и предложения, а также запуск печатного станка центробанками, что создаст стагфляционную среду.

Ранее политолог Малек Дудаков заявил, что победа демократов на предстоящих промежуточных выборах в США создаст серьезные угрозы для президента Дональда Трампа. Эксперт считает, что оппозиции удастся получить большинство в обеих палатах Конгресса. Это лишит Трампа возможности утверждать лояльных судей и членов кабинета министров, а также заблокирует его законотворческие инициативы.

«Не исключено, что в 2027 году мы увидим попытку устроить импичмент», — отметил он.

