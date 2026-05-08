США преградили путь 70 танкерам Ирана

17:24, 8 мая 2026Мир

CENTCOM: ВМС США преградили путь в порты или из портов 70 иранским танкерам
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Amirhosein Khorgooi / ISNA / WANA / Reuters

Военно-морские силы (ВМС) США преградили путь в порты или из портов Ирана 70 иранским танкерам. Об этом сообщает Центральное командование армии США (CENTCOM) в соцсети X.

«В настоящее время американские силы не допускают более 70 танкеров к заходу в иранские порты или выходу из них», — говорится в сообщении.

По данным CENTCOM, упомянутые торговые суда способны перевезти более 166 миллионов баррелей иранской нефти, стоимость которой оценивается более чем в 13 миллиардов долларов.

Ранее агентство IRNA сообщало, что три иранских танкера смогли прорвать блокаду США и пройти к берегам Ирана.

