Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:51, 8 мая 2026Россия

Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: В селе Чалтырь обломками БПЛА ВСУ повреждено более 20 частных домов
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ростовскую область. О серьезных последствиях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в селе Чалтырь Мясниковского района, по предварительной информации, повреждено 20 частных домов и три автомобиля. Специалисты продолжают обследование территорий.

«В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Слюсарь.

Пострадавших среди людей нет.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова из-за обломков БПЛА загорелось четырехэтажное административное здание, пожар был оперативно полностью ликвидирован. Также повреждены остекление и газовая труба в жилых домах и грузовой автомобиль.

Разрушения также есть в Таганроге и Батайске. В первом городе поврежден гараж, во втором — кровля и окна хозяйственной постройки.

В настоящее время беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Ранее ВСУ совершили одну из самых массированных атак с начала текущего года на Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Российские ученые открыли действенный способ сбросить вес

    Крупнейший производитель шоколада в России сократил четверть сотрудников

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok