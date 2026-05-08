Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

Слюсарь: В селе Чалтырь обломками БПЛА ВСУ повреждено более 20 частных домов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на 8 мая атаковали беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) Ростовскую область. О серьезных последствиях рассказал губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

В результате падения обломков вражеских беспилотников в селе Чалтырь Мясниковского района, по предварительной информации, повреждено 20 частных домов и три автомобиля. Специалисты продолжают обследование территорий.

«В домах произошло частичное разрушение кровли, выбиты стекла. После завершения работы оперативных служб и обеспечения мер безопасности специалисты администрации района проведут подомовой обход для оценки последствий ночной вражеской атаки. Жителям будет оказана вся необходимая помощь», — сообщил Слюсарь.

Пострадавших среди людей нет.

Кроме того, в Первомайском районе Ростова из-за обломков БПЛА загорелось четырехэтажное административное здание, пожар был оперативно полностью ликвидирован. Также повреждены остекление и газовая труба в жилых домах и грузовой автомобиль.

Разрушения также есть в Таганроге и Батайске. В первом городе поврежден гараж, во втором — кровля и окна хозяйственной постройки.

В настоящее время беспилотная опасность в Ростовской области сохраняется.

Ранее ВСУ совершили одну из самых массированных атак с начала текущего года на Москву.