Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
17:33, 8 мая 2026Культура

Сын певицы Шер обвинил ее в отсутствии финансовой помощи

49-летний сын певицы Шер пожаловался, что мать перестала его содержать
Андрей Шеньшаков

Фото: Michael Bezjian / WireImage / Getty Images

49-летний Элайджа Блю Оллман, сын культовой певицы Шер, пожаловался на отсутствие финансовой помощи от своей знаменитой матери. Об этом сообщило Daily Mail.

По информации источника, на фоне бедственного финансового положения мужчина оказался не в состоянии платить алименты бывшей жене. Сама 79-летняя Шер недавно судилась за опеку над сыном и утверждала, что он не может сам распоряжаться деньгами из-за крупных долгов и трат на наркотические вещества.

Известно, что Оллман подал ходатайство в суд Лос-Анджелеса с требованием пересмотреть размер выплат в пользу его бывшей супруги Марианджелы Кинг, так как его мать перестала перечислять ему по десять тысяч долларов ежемесячно. Также издание отмечает, что помощь певицы прекратилась в 2021 году. На данный момент, согласно документам, единственным гарантированным доходом Элайджи являются выплаты из наследства покойного отца — около 6790 долларов.

Ранее стало известно, что бывшая солистка группы «ВИА Гра» Анна Седокова подала заявление о вступлении в наследство, чтобы не лишиться совместно нажитого имущества с бывшем мужем, латвийским баскетболистом Янисом Тиммой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Трамп провозгласил 8 мая Днем празднования Победы США во Второй мировой войне

    У американцев испортилось настроение из-за экономической ситуации в США

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok