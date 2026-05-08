Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

NYT: Трамп разозлил наследного принца СА бен Салмана операцией в Ормузе

Президент США Дональд Трамп разозлил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана операцией «Проект Свобода» по освобождению торговых судов в Ормузском проливе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Заявление президента Трампа в воскресенье о том, что американские военные будут сопровождать корабли в Ормузском проливе, разозлило наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который отказал США в доступе в воздушное пространство Саудовской Аравии и на американские базы в стране», — утверждается в публикации.

По данным неназванного американского военного чиновника, действия наследного принца «ошеломили» Вашингтон и вынудили Трампа отказаться от своего плана. В результате Саудовская Аравия сняла ограничения на использование баз и пролеты в своем воздушном пространстве, но до сих пор не дала разрешения на использование своей территории для операции в Ормузе.

6 мая американский лидер объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.