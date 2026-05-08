Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:55, 8 мая 2026Мир

Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

NYT: Трамп разозлил наследного принца СА бен Салмана операцией в Ормузе
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jessica Koscielniak / Reuters

Президент США Дональд Трамп разозлил наследного принца Саудовской Аравии Мухаммада бен Салмана операцией «Проект Свобода» по освобождению торговых судов в Ормузском проливе. Об этом пишет The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

«Заявление президента Трампа в воскресенье о том, что американские военные будут сопровождать корабли в Ормузском проливе, разозлило наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана, который отказал США в доступе в воздушное пространство Саудовской Аравии и на американские базы в стране», — утверждается в публикации.

По данным неназванного американского военного чиновника, действия наследного принца «ошеломили» Вашингтон и вынудили Трампа отказаться от своего плана. В результате Саудовская Аравия сняла ограничения на использование баз и пролеты в своем воздушном пространстве, но до сих пор не дала разрешения на использование своей территории для операции в Ормузе.

6 мая американский лидер объявил о кратковременной приостановке миссии «Проект Свобода». По его словам, США прекратят проводить суда через Ормузский пролив до завершения переговоров с Ираном.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рядом с Москвой сбили десятки беспилотников. Это стало самой масштабной атакой ВСУ на столицу с начала года

    Российские ученые открыли действенный способ сбросить вес

    Крупнейший производитель шоколада в России сократил четверть сотрудников

    Москвичам рассказали об обвале температуры

    Названа причина для Трампа опасаться поездки в Китай

    Трамп разозлил ближайшего союзника в операции против Ирана

    Стало известно о серьезных последствиях ночной атаки ВСУ на Ростовскую область

    В Чернобыле начался масштабный пожар

    Еще один дружественный России лидер пропустит Парад Победы в Москве

    Нефть начала дорожать после обмена ударами между Ираном и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok