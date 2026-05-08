16:35, 8 мая 2026Путешествия

Туроператоры потратили семь миллиардов рублей на вызволение россиян с Ближнего Востока

Зарина Дзагоева
Фото: Raghed Waked / Reuters

Российские туроператоры потратили 7 миллиардов рублей на вызволение соотечественников с Ближнего Востока во время обострения конфликта. Об этом сообщает Telegram-канал «Юридические новости-Туризм» со ссылкой на директора Ассоциации «Турпомощь» Александра Осауленко.

Уточняется, что деньги в том числе были потрачены на размещение и поддержку россиян в ближневосточных странах во время кризиса. При этом Осауленко подчеркнул, что турбизнес в стране смог устоять в этот непростой период.

Кроме того, ранее сообщалось, что из-за остановки продаж туров в страны Персидского залива туроператоры потеряли еще 10 миллиардов рублей. Возвраты средств за туры и перебронирование продолжаются до сих пор.

