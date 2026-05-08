Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:49, 8 мая 2026Бывший СССР

Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

Украина переименовала советские названия улиц в Чернобыле и Припяти
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Стрингер / РИА Новости

Киевская областная администрация переименовала советские названия улиц в Чернобыле и Припяти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Киевская областная администрация 23 апреля своим распоряжением переименовала названия улиц и других топонимов с советским названием. Например, проспект Ленина в Припяти стал Центральным, а улица Коммунистическая в Чернобыле — улицей Спасателей», — отмечается в сообщении.

При этом авторы материала напомнили, что в Чернобыльской зоне нет постоянного гражданского населения из-за существующих запретов.

26 апреля Владимир Зеленский посетил Чернобыль. Там он вместе с президентом Молдавии Майей Санду принял участие в памятных мероприятиях по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Представители Киева и Кишинева также обсудили процесс интеграции двух стран в Евросоюз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Минобороны раскрыли детали ответного удара на нарушения ВСУ режима прекращения огня

    Российские НРТК использовали спецчастоты для защиты от РЭБ

    У женщины появился ребенок от покойного жениха спустя три года после его смерти

    56-летняя Дженнифер Лопес в обнаженном виде раскрыла секреты красоты

    Зеленский выступил с необычным заявлением по случаю Дня Победы

    Пользователей наушников предупредили об ударах током

    Экс-министр природы российского региона заплатит 28 миллионов рублей за необычные взятки

    В Киеве объявили воздушную тревогу после заявления Минобороны России

    Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

    Оценены шансы бывшего тренера «Спартака» в пятый раз выиграть Лигу Европы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok