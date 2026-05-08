Украина декоммунизировала безлюдные улицы Чернобыля

Украина переименовала советские названия улиц в Чернобыле и Припяти

Киевская областная администрация переименовала советские названия улиц в Чернобыле и Припяти. Об этом сообщает украинское издание «Страна.ua».

«Киевская областная администрация 23 апреля своим распоряжением переименовала названия улиц и других топонимов с советским названием. Например, проспект Ленина в Припяти стал Центральным, а улица Коммунистическая в Чернобыле — улицей Спасателей», — отмечается в сообщении.

При этом авторы материала напомнили, что в Чернобыльской зоне нет постоянного гражданского населения из-за существующих запретов.

26 апреля Владимир Зеленский посетил Чернобыль. Там он вместе с президентом Молдавии Майей Санду принял участие в памятных мероприятиях по случаю 40-й годовщины аварии на Чернобыльской АЭС. Представители Киева и Кишинева также обсудили процесс интеграции двух стран в Евросоюз.