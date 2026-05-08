Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:35, 8 мая 2026Бывший СССР

Украинцы расхотели видеть Зеленского у власти

КМИС: Только 28 процентов украинцев видят Зеленского президентом после конфликта
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Только 28 процентов украинцев видят Владимира Зеленского президентом Украины после окончания конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика страны».

При этом 16 процентов опрошенных считают, что Зеленский должен остаться в политике, но уже в другой роли — например, депутата или лидера партии. Еще 30 процентов выступают за его уход из политики, а 15 процентов — за судебное преследование.

Наибольшая доля сторонников уголовного наказания Зеленского зафиксирована среди жителей Киева — 25 процентов. Там же меньше всего тех, кто хотел бы видеть его президентом после окончания конфликта, — 22 процента.

Больше всего сторонников сохранения Зеленского на посту президента оказалось в Нижнем Поднепровье — в Днепропетровской и Запорожской областях, где такой вариант поддержали 37 процентов опрошенных.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский должен покинуть пост президента и позволить украинцам выбрать нового достойного лидера, который сможет наладить диалог с Россией и восстановить дружественные отношения между государствами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп анонсировал трехдневное перемирие с 9 по 11 мая и обмен пленными между Россией и Украиной. Что ответили в Киеве и в Москве?

    Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве

    Орбан объяснил свое поражение на выборах

    В России напомнили Зеленскому о цене хамства

    Путин присвоил звезде сериала «Солдаты» звание народного артиста

    Путин поблагодарил президента Казахстана за приезд в Москву

    Украинцы расхотели видеть Зеленского у власти

    Ирландский журналист осудил указ Зеленского о параде Победы в Москве

    Журналист заявил о расплате Украины за желание продаться Западу

    Лукашенко пошутил про свой приезд в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok