КМИС: Только 28 процентов украинцев видят Зеленского президентом после конфликта

Только 28 процентов украинцев видят Владимира Зеленского президентом Украины после окончания конфликта. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС), передает Telegram-канал «Политика страны».

При этом 16 процентов опрошенных считают, что Зеленский должен остаться в политике, но уже в другой роли — например, депутата или лидера партии. Еще 30 процентов выступают за его уход из политики, а 15 процентов — за судебное преследование.

Наибольшая доля сторонников уголовного наказания Зеленского зафиксирована среди жителей Киева — 25 процентов. Там же меньше всего тех, кто хотел бы видеть его президентом после окончания конфликта, — 22 процента.

Больше всего сторонников сохранения Зеленского на посту президента оказалось в Нижнем Поднепровье — в Днепропетровской и Запорожской областях, где такой вариант поддержали 37 процентов опрошенных.

Ранее первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что Зеленский должен покинуть пост президента и позволить украинцам выбрать нового достойного лидера, который сможет наладить диалог с Россией и восстановить дружественные отношения между государствами.