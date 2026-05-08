Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:45, 8 мая 2026Экономика

Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

Эксперт Никулин: Радиоактивный дым от пожара под Чернобылем полетит в ЕС
Анна Харитонова
Анна Харитонова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Henadz Zhinkov / Globallookpress.com

Дым от лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения превращается в радиоактивное облако, которое ветром переносится в соседние страны. Об этом Life.ru заявил бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт Игорь Никулин.

Как считает специалист, безусловно, дым от пожара, занявшегося в Чернобыле, опасен для всех. Концентрация радиоактивных веществ в воздухе при горении возрастает в сотни раз, при тлении — в десятки. Во многих местах сейчас значения близки к тем, что были в момент взрыва в 1986 году, утверждает Никулин.

То, что украинцы заминировали эту территорию, — чрезвычайно умный ход с их стороны с целью нанесения максимального ущерба своим спонсорам в Западной Европе. Потому что летит почему-то в основном туда

Игорь Никулинбывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт

Специалист напомнил, что когда в 2024 году горели леса в Чернобыльской зоне, в Норвегии было зафиксировано серьезное увеличение концентрации стронция и цезия. В Германии тогда уничтожили 3000 радиоактивных кабанов. Все дело в том, что после дождей радиация остается на почве, с которой кабаны едят желуди и прочую пищу.

«Они террористы. Тут, как говорится, назло бабушке уши отморожу. Некоторые так делают. К украинцам это относится особенно — весь этот эксперимент. 8 апреля 1986 года как раз такие же "интеллектуально развитые" люди отключили защиту на 4-м реакторе и решили провести какие-то опыты», — поделился своим мнением Никулин.

Военный эксперт подметил, что в настоящее время Киев по той же логике продолжает обстреливать то Запорожскую, то Чернобыльскую, то даже Курскую АЭС, чтобы обвинить в этом Москву.

Такое могут осуществлять только сумасшедшие фанатики

Игорь Никулинбывший член комиссии по биологическому и химическому оружию, военный эксперт

По словам Никулина, понять, что вы вдыхаете яд, сразу невозможно. Дозу радиации можно выяснить только дозиметром. И эта бомба замедленного действия накапливается в организме, а затем поражает его.

Эксперт заключил, что такие безумные преступные действия не останутся без последствий.

В зоне отчуждения у Чернобыля в мае начался масштабный лесной пожар. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины. Из-за сильного ветра огонь быстро распространяется по территории, охватывая новые лесные кварталы. «Лента.ру» рассказывала, что известно об уровне радиации и зонах поражения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский сделал новое заявление по перемирию в День Победы

    Трамп провозгласил 8 мая Днем празднования Победы США во Второй мировой войне

    У американцев испортилось настроение из-за экономической ситуации в США

    Европейцев предупредили о дефиците авиатоплива

    Умер бывший музыкант «Машины времени» Ксенофонтов

    В чеченском городе прогремел взрыв

    Украину обвинили в отравлении Европы чернобыльским дымом

    Игрока английского футбольного клуба заподозрили в педофилии

    91-летнему отцу Леонида Агутина стало плохо

    Россиянкам назвали удешевляющие образ детали

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok