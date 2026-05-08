15:45, 8 мая 2026

В ЕК увидели плюс в одном представителе от всех стран ЕС в диалоге с Россией

Виктория Кондратьева

Фото: Pavel Seleznev / NEWS.ru / Globallookpress.com

Европейский союз (ЕС) обсуждает украинское урегулирование на разных уровнях и видит преимущество в том, чтобы от имени сообщества выступал единый переговорщик с Россией. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Ариана Подеста, передает РИА Новости.

«Мы можем видеть преимущество в том, что одна фигура будет говорить от имени 27 стран ЕС», — сказала Подеста, комментируя слова главы Евросовета Антониу Кошты об обсуждении с лидерами союза подготовку к диалогу с Москвой для «правильного момента».

Ранее Кошта заявил, что у ЕС есть «потенциал» для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Такое изменение позиции европейских политиков объясняется растущим разочарованием действиями президента США Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

