00:53, 8 мая 2026Из жизни

В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

Екатерина Щербакова
Фото: Shatokhina Natalia / Global Look Press

В Финляндии ушла из жизни Виено Нурмилаукас — последняя женщина, которая появилась на свет в период, когда страна находилась в составе Российской империи. Об этом сообщает издание Etelä-Saimaa со ссылкой на ее родственников.

Нурмилаукас умерла 12 апреля в возрасте 108-лет. Информацию подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

Виено Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском, которое было автономной территорией Российской империи. Почти через три месяца Финляндия обрела независимость.

Ранее сообщалось о смерти ветерана Великой Отечественной войны Василия Зинченко, ему был 101 год. Зинченко был известен как участник Сталинградской битвы, пленивший немецкого генерал-фельдмаршала Фридриха Паулюса.

