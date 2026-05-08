В Финляндии умерла последняя рожденная при Российской империи женщина

В Финляндии скончалась последняя женщина, рожденная при Российской империи

В Финляндии ушла из жизни Виено Нурмилаукас — последняя женщина, которая появилась на свет в период, когда страна находилась в составе Российской империи. Об этом сообщает издание Etelä-Saimaa со ссылкой на ее родственников.

Нурмилаукас умерла 12 апреля в возрасте 108-лет. Информацию подтвердил ее сын Юкка Нурмилаукас.

Виено Нурмилаукас родилась 23 сентября 1917 года в Великом княжестве Финляндском, которое было автономной территорией Российской империи. Почти через три месяца Финляндия обрела независимость.

